Chiude “Da Maria London”, lo storico ristorante per i tifosi del Napoli a Notting Hill

Di Mariapia Adamo
Chiude i battenti “Da Maria” a Londra, lo storico ristorante punto di riferimento per tutti i tifosi del Napoli che si incontravano lì per non perdersi nessuna gara della loro squadra del cuore. Virali in tutto il mondo le live reaction dal ristorante con il proprietario Pasquale Ruocco sempre in prima linea.

La chiusura del ristorante “Da Maria” a Londra

I proprietari hanno annunciato la chiusura del ristorante, nato nel 1980, sui loro profili social. Dopo oltre 46 anni passati ad accogliervi, e a condividere insieme bellissimi momenti, Maria e Pasquale hanno preso la sentita decisione di andare in pensione. Da Maria chiuderà definitivamente alla fine di questo mese, il 28/01″.

Definito da molti come “un angolo di Napoli a Notting Hill” Da Maria “è stata più di un ristorante, è stata una seconda casa, un luogo di famiglia, amicizia e ricordi. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie per la vostra fedeltà, il vostro affetto e per aver fatto parte del nostro percorso. Vi porteremo sempre nel cuore. Con amore e gratitudine” conclude il post pubblicato su Instagram.

