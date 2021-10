Chiude la moglie in auto e la picchia brutalmente, tenta la fuga da Napoli. Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri a San Felice a Cancello per sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. L’uomo litigava in strada con la donna in via Generale Girolamo Calà Ulloa, nel quartiere Arenaccia. Il suo comportamento violento attirava l’attenzione dei numerosi passanti. Dopodiché costringeva la moglie a salire a bordo dell’auto dove la picchiava selvaggiamente mentre guidava.

LA MOGLIE CHIEDE AIUTA AI CARABINIERI

In piazza Nazionale la donna veniva spinta fuori dall’abitacolo e lì, sanguinante e in lacrime, chiedeva aiuto ai carabinieri fornendo loro una descrizione dell’auto. Curata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, veniva guaribile in 5 giorni. Il 41enne rintracciato dai militari a San Felice a Cancello, dove lavora come autotrasportatore, ed è stato arrestato.