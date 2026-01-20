PUBBLICITÀ
Chiuso un locale a Chiaia, non aveva uscita di sicurezza

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale in via Chiaia.

In particolare, all’aperitivo del 24 dicembre, gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti presso l’attività commerciale in questione constatando un illecito intrattenimento musicale, con diffusione sonora ad elevata intensità, percepibile dall’esterno, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi, con grave compromissione delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica.

Troppi clienti nel locale a Chiaia

Ed ancora, gli operatori avevano, altresì, accertato ulteriori e più gravi violazioni essendo stata riscontrata la presenza di numerose persone all’interno del locale di ridotte dimensioni, che era, tra l’altro, sprovvisto di vie di fuga, finestre, prese d’aria ed estintori.

Vista la situazione di pericolo concreta ed attuale, gli agenti intervenuti hanno proceduto, nella medesima serata del 24 dicembre, all’immediata sospensione dell’attività di intrattenimento musicale. In ragione della situazione è stato, pertanto, adottato altresì il provvedimento di sospensione per 30 giorni finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

