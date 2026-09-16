Chiuso ristorante a Salerno, sequestrati 150 chili di alimenti scaduti

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Circa 150 chilogrammi di prodotti alimentari tra carne, pesce, pasta, frutta e verdura, scaduti o conservati in condizioni non idonee, sono stati rinvenuti in un’attività di ristorazione nella zona del Lungomare Colombo a Salerno, sottoposta a un controllo della Polizia Municipale.

L’ispezione è scattata a seguito di una segnalazione ed è stata effettuata dal Nucleo Nos della Polizia Municipale insieme al personale dell’Asl-Uopc e del Servizio Veterinario dell’Asl. Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, tali da rendere necessaria l’adozione dei provvedimenti, tra cui la chiusura dell’attività di somministrazione.

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Nel corso dello stesso intervento è stata inoltre accertata un’occupazione abusiva di circa 160 metri quadrati di suolo pubblico, effettuata in assenza di regolare titolo autorizzativo. Anche per questa violazione sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.