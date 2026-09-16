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Crolla da un’impalcatura al sesto piano, morto operaio 55enne di Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Crolla da un'impalcatura al sesto piano, morto operaio 55enne di Napoli
Crolla da un'impalcatura al sesto piano, morto operaio 55enne di Napoli
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Non ce l’ha fatta l’operaio di 55 anni di Napoli precipitato lo scorso 3 settembre da un’impalcatura al sesto piano di un palazzo lungo Corso Garibaldi a Benevento. L’uomo, impegnato nei lavori di ristrutturazione del palazzo, era stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale San Pio, dove è morto nelle scorse ore. L’incidente sul lavoro è al centro di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento e condotta dagli investigatori della Squadra Mobile.

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