Choc a Napoli, 17enne accoltellato al volto: “Avvicinato da uno sconosciuto”

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Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa Betania per un minore ferito. Si tratta di un 17enne di Pomigliano, incensurato. I fatti in piazza Carlo III a Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto, mentre chiacchierava con alcuni amici. L’uomo avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito appena sopra l’occhio sinistro, sul sopracciglio. Il 17enne è stato dimesso, 4 i giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire dinamica.