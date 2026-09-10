Giugliano, aggredisce la moglie e poi minaccia il personale del pronto soccorso

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Momenti di tensione a Giugliano, dove un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie e aver successivamente creato disordini all’interno dell’ospedale.

Secondo quanto ricostruito, il 39enne avrebbe colpito la donna con un oggetto contundente, provocandole ferite che hanno reso necessario il trasporto in pronto soccorso. La vittima è stata medicata dai sanitari e, fortunatamente, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: per lei è stata emessa una prognosi di 15 giorni.

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L’episodio non si sarebbe concluso con il ricovero della donna. Durante le fasi dell’assistenza medica, infatti, l’uomo avrebbe preteso di accedere all’ambulatorio dove la moglie era in cura, creando tensioni nell’area del triage. In quei momenti avrebbe inoltre rivolto insulti e minacce al personale sanitario impegnato nelle attività di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giugliano in Campania, che hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti del caso.

Al termine delle verifiche, il 39enne è stato denunciato per lesioni aggravate e minaccia a personale sanitario.