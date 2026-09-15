Choc a Napoli, 39enne colpito al petto con un coccio di bottiglia

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Tarda mattinata. I carabinieri del nucleo radiomobile intervengono a porta Nolana per la segnalazione di un uomo ferito da alcuni fendenti.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che un 39enne algerino mentre si trovava a via Giustiniani sarebbe stato colpito – per motivi ancora non chiari – da un cittadino straniero verosimilmente nord africano. La vittima sarebbe stata ferita al petto e al braccio sinistro con un coccio di bottiglia. Il 39enne, trasferito in ospedale, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella.