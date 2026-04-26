Droga sull’asse Marano – Calabria, scarcerazione lampo per Avolio

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All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto celebrata presso il carcere di Paola, il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, ha concesso gli arresti domiciliari a Francesco Avolio, presso l’abitazione sita in marano di a Napoli.

Il fatto

Brillante operazione della Guardia di Finanza sulla Salerno – Reggio Calabria che ha tratto in arresto Avolio Francesco, maranese del 73, trovato in possesso di oltre 8 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Paola dove sarà sottoposto ad udienza di convalida dell’arresto, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Gli viene contestata la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità prevista dall’articolo 80 del DPR 309/1990. L’uomo era a bordo di un furgone Fiat dobló nei pressi dell’uscita di Cetraro. Vi sono indagini in corso per verificare la responsabilità di altri soggetti. La droga era suddivisa in 80 panetti da cento grammi circa ciascuno. Deferite, a piede libero, nella stessa operazione, altre tre persone, sempre di Marano di Napoli.

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