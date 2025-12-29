Choc a Napoli, picchiata e seviziata da 5 ragazze dopo la lite in discoteca

PUBBLICITÀ

Un episodio di violenza estrema è avvenuto la notte di Natale nel cuore di Napoli. La vicenda sarebbe cominciata in un locale di via Foria dove alcune ragazze avrebbero avuto un acceso alterco. La discussione, apparentemente, sembrava essersi conclusa senza ulteriori conseguenze, ma poco dopo la situazione è degenerata in modo drammatico. Cinque giovani si sarebbero recate sotto casa di una delle ragazze coinvolte nel litigio, avrebbero forzato l’ingresso dell’appartamento e dato vita a una violenta aggressione.

La vittima è stata colpita ripetutamente, insultata e sottoposta a sevizie con modalità definite di una ferocia inaudita. Le aggressioni sarebbero state filmate con un telefono cellulare e successivamente diffuse sui social, come se si trattasse di un trofeo. La giovane, in seguito, è stata portata in ospedale per le cure del caso.

PUBBLICITÀ

La vicenda è emersa grazie all’intervento di Radio Napoli Centrale, che ha portato l’accaduto all’attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli, ora impegnato a seguire personalmente l’evolversi della situazione. Durissime le parole del parlamentare di Avs, che ha commentato l’episodio riportando integralmente la propria posizione: “Siamo oltre l’abisso. Non solo queste ragazze, tutte giovanissime, si sono rese protagoniste di atti di violenza brutale e disumana, ma hanno anche scelto di pubblicare tutto sui social, umiliando ulteriormente la vittima e vantandosi di azioni criminali. È un livello di ferocia e di incoscienza gravissimo. Chiediamo un intervento immediato e deciso di tutte le autorità competenti: queste persone non possono restare impunite e, soprattutto, va garantita piena tutela e supporto alla giovane che ha subito questa aggressione”.

Sull’episodio sono ora attese verifiche e approfondimenti da parte delle autorità competenti, mentre cresce la preoccupazione per un’escalation di violenza che, secondo Borrelli, non può più essere sottovalutata.

LINK AL VIDEO