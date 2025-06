Choc in Campania, si barrica in casa con il compagno morto da giorni

PUBBLICITÀ

Ore di tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Rotondi, in Valle Caudina, dove una donna si è barricata all’interno della propria abitazione rifiutandosi di aprire a carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. All’interno della casa si trovava anche il cadavere del compagno, un uomo di circa 60 anni, in avanzato stato di decomposizione.

L’allarme era partito dai vicini di casa, preoccupati per il forte odore nauseabondo proveniente dall’abitazione e per l’improvvisa scomparsa dell’uomo, che da giorni non si faceva più vedere. All’arrivo delle forze dell’ordine, la donna ha opposto resistenza, chiudendosi all’interno e rifiutando ogni tentativo di dialogo.

Dopo una lunga trattativa, risultata vana, si è proceduto a un’irruzione in condizioni di sicurezza. All’interno, la macabra scoperta: il corpo dell’uomo giaceva senza vita, mentre la donna si trovava in uno stato di forte agitazione.

La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’autopsia che dovrà stabilire con esattezza le cause della morte. La donna è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per accertamenti.

