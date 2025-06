Oltre 200 malattie dovute al cibo non sicuro: come evitare di ammalarsi

PUBBLICITÀ

Oltre 200 malattie sono causate da cibo non sicuro. Secondo i dati dell’OMS, ogni giorno nel mondo si ammalano 1.6 milioni di persone per questa causa.

In occasione della giornata mondiale per la sicurezza alimentare, tenutasi il 7 giugno, l’OMS ha presentato i dati sulle malattie derivate da cibo non sicuro. Oltre 200 malattie sono causate da cibo non sicuro, e ogni giorno nel mondo 1.6 milioni di persone si ammalano per questo motivo. Lo slogan di quest’anno per la giornata mondiale del 7 giugno, promossa dall’OMS, è “Food Safety, science in action”. Questo significa che la scienza è il cuore della sicurezza alimentare, e che la prevenzione e la giusta informazione possono aiutare ad evitare il cibo poco sicuro. Le conoscenze scientifiche sono la chiave per ridurre le malattie, i costi e salvare vite.

“Lavare sempre l’insalata in busta”, le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss)

A proposito di questo tema, l’Iss ha presentato due ricerche. Una di queste riguarda l’importanza di lavare l’insalata già pronta in busta, fondamentale soprattutto per ridurre il rischio di Toxoplasma. La toxoplasmosi è un’infezione particolarmente grave in gravidanza, perché può danneggiare il feto con rischio di aborto spontaneo. Il parassita responsabile può trovarsi in verdure poco lavate, oltre che in carne cruda o poco cotta. E’ consigliabile risciacquare l’insalata utilizzando solo acqua corrente senza altri prodotti, in uno scolapasta o una centrifuga per insalata. Si tratta di un consiglio alimentare molto importante che è alla base di uno studio condotto dall’Iss, pubblicato sulla rivista Eurosurveillance, secondo cui c’è una probabilità anche se bassa di trovare il Toxoplasma in cibi come l’insalata.

Promuovere la conoscenza alimentare anche online

Un altro progetto dell’Iss per la sicurezza alimentare si propone di valutare la percezione del rischio alimentare online. Uno degli obiettivi è quello di utilizzare i canali social per comunicare consigli alimentari, buone pratiche nella prevenzione e fare in modo che attraverso il digitale si aumenti la corretta informazione. E’ molto frequente infatti che le persone sui social si informino erroneamente, a causa di fake news, e questo aumenta il rischio di malattie.

Malattie derivate da cibo non sicuro: gli alimenti a rischio

Le malattie derivate da cibo non sicuro, conosciute come malattie a trasmissione alimentare, possono essere provocate da virus, parassiti, batteri o sostanze chimiche. Gli alimenti più a rischio sono cibi crudi o poco cotti, verdure e frutta contaminate o non lavate, conserve non correttamente preparate, alimenti manipolati con igiene inadeguata. Per prevenire queste malattie, è importante praticare un’igiene adeguata degli alimenti, acquistare da fonti affidabili, controllare la cottura e preparare correttamente le conserve alimentari.

