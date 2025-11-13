PUBBLICITÀ
HomeCronacaCicalone aggredito in metro: "Infami, da dietro in dieci contro uno"
CronacaCronaca nazionaleSocial & Tendenze

Cicalone aggredito in metro: “Infami, da dietro in dieci contro uno”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Cicalone aggredito in metro:
Cicalone aggredito in metro: "Infami, da dietro in dieci contro uno"
PUBBLICITÀ

Simone Ruzzi, meglio conosciuto come “Cicalone”, è stato vittima di una violenta aggressione nella serata di ieri a Roma. L’episodio si è verificato intorno alle 18:44 alla fermata Ottaviano della metro A, dove il 50enne youtuber ed ex pugile è stato circondato e picchiato da un gruppo di circa dieci persone.

Ruzzi, seguito da quasi un milione di iscritti su YouTube e noto per i suoi video di denuncia sulla criminalità nelle metropolitane e nelle strade della Capitale, ha raccontato l’accaduto attraverso una storia su Instagram, scrivendo: “Infami veri, da dietro in dieci”. Nelle immagini pubblicate, appare su una barella dell’ambulanza, con un occhio tumefatto e ferite visibili al volto, in particolare al sopracciglio sinistro e alla bocca.

PUBBLICITÀ

Durante l’aggressione sarebbe rimasta ferita anche una guardia giurata intervenuta per difenderlo. Dopo il pestaggio, gli aggressori si sarebbero dati alla fuga in direzione di viale Giulio Cesare. Sul caso stanno indagando polizia e carabinieri, con gli agenti del commissariato Borgo impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili. Non è la prima volta che Cicalone subisce episodi di violenza: in passato era già stato aggredito a Roma e a Napoli durante le sue attività di documentazione della microcriminalità nelle metropolitane.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati