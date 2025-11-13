Cicalone aggredito in metro: “Infami, da dietro in dieci contro uno”

Simone Ruzzi, meglio conosciuto come “Cicalone”, è stato vittima di una violenta aggressione nella serata di ieri a Roma. L’episodio si è verificato intorno alle 18:44 alla fermata Ottaviano della metro A, dove il 50enne youtuber ed ex pugile è stato circondato e picchiato da un gruppo di circa dieci persone.

Ruzzi, seguito da quasi un milione di iscritti su YouTube e noto per i suoi video di denuncia sulla criminalità nelle metropolitane e nelle strade della Capitale, ha raccontato l’accaduto attraverso una storia su Instagram, scrivendo: “Infami veri, da dietro in dieci”. Nelle immagini pubblicate, appare su una barella dell’ambulanza, con un occhio tumefatto e ferite visibili al volto, in particolare al sopracciglio sinistro e alla bocca.

Durante l’aggressione sarebbe rimasta ferita anche una guardia giurata intervenuta per difenderlo. Dopo il pestaggio, gli aggressori si sarebbero dati alla fuga in direzione di viale Giulio Cesare. Sul caso stanno indagando polizia e carabinieri, con gli agenti del commissariato Borgo impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili. Non è la prima volta che Cicalone subisce episodi di violenza: in passato era già stato aggredito a Roma e a Napoli durante le sue attività di documentazione della microcriminalità nelle metropolitane.