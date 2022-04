Lacrime di dolore a Napoli per Ciro, ucciso da un tumore a soli 26 anni

Napoli piange Ciro D’Amore. Il 26enne, laureato in legge, aveva il sogno di diventare magistrato. A stroncare il giovane un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Come si legge su Napoli Today, dopo chemio e radioterapia al Pascale di Napoli aveva proseguito le cure a Milano, dove era stato sottoposto anche ad una serie di delicate operazioni. Nei mesi scorsi i parenti lanciarlo anche una raccolta fondi. I funerali si sono tenuti nella chiesa di via Santa Maria della Fede di Napoli.

Il cordoglio social per Ciro D’Amore

“Ancora nn ci credo che nn ci sei più….. ci avrei scommesso che c’è l avresti fatta sei sempre stato un Leone e ogni tuo obbiettivo l hai SEMPRE raggiunto . Purtroppo contro quel mostro non c è l hai fatta …… nonostante hai lottato tantissimo e sei stato bravo fino all ultimo respiro …..Sei stato strappato da Questa terra xké eri troppo limpido per restarci!!!!!! Come si dice: se sei in un prato pieno di fiori… È decidi di prenderne uno ….. quale prendi??? Quello più bello ! È tu sei uno di quelli ! Ciao Ciro D’Amore tvb Anke se nn ci siamo frequentati molto ma siamo cresciuti insieme………. Sono distrutta da tutto ciò ti prometto di stare vicino a tua nonna .so che ci tieni tanto .a tua mamma dagli tanta forza solo tu puoi…” si legge su Facebook