Secondigliano in lacrime per Ciro, il giovane papà muore dopo un malore

Il quartiere di Secondigliano piange per la morte di Ciro De Vincenzo. Il 30enne sarebbe deceduto in seguito ad un malore che lo avrebbe colpito in casa. La notizia ha gettato nella disperazione la moglie, i due figli piccoli e i tanti amici. Il giovane, conosciuto dai tanti con il soprannome ‘o Pozzett’, viene ricordato come un grande lavoratore, infatti, così come la sua famiglia, si occupava della vendita di frutta e verdura. Ciro svolgeva la sua attività di commerciale in via Cassano nella cosiddetta zona del Perrone. Tanti ricordi scritti sui social dagli amici: “Ti sei portato un pezzo di cuore di tutto il quartiere”.

Lacrime di dolore a Marano, Tony ucciso da un malore a 41 anni: lascia moglie e figli

Momenti di dolore quelli che sta vivendo la comunità di Marano per la morte di Tony Boemio. L’uomo, 41 anni, ha perso la vita dopo aver accusato un infarto fulminante. Il giovane lascia la moglie Anna e i figli. Molti i messaggi pubblicati in suo ricordo in queste ore. Tra questi anche quello di Luca Sepe che ricorda Tony come uno dei suoi migliori amici.

Il post straziante di Luca Sepe

“Questo non è un personaggio famoso…e neanche un grande Tony Boemio, circa 15 anni fa l’ho conosciuto come mio radioascoltatore, ma da subito capimmo che il nostro rapporto sarebbe diventato qualcosa di più, fino al punto in cui si era insediato per bontà per carattere per unicità nel mio cuore, assieme alla sua meravigliosa famiglia. Tony mio- Oggi un infarto ti ha stroncato, inutile cercare un “come” e tantomeno un “perché”. So solo che la mia vita non sarà più la stessa senza i tuoi messaggi quotidiani…senza la tua originale vena comica che avevo addirittura portato con me in radio nelle rubriche “l’almanacco” e “cinebabà” che tu scrivevi. No, non sarà piu la stessa SENZA DI TE.”.

