Clan Cimmino, mazzata finale: 28 condanne confermate in Cassazione

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La longa manus dei clan negli appalti ospedalieri. È giunta all’ultimo capitolo l’inchiesta nei confronti del gotha del clan Cimmino del Vomero, gruppo fino a qualche anno fa retto da Luigi Cimmino prima di passare dalla parte dello Stato. Le condanne rappresentano la stangata finale per i ras e gli affiliati che avevano messo le mani sugli appalti assegnati in diversi importanti ospedali del capoluogo partenopeo.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibili i ricorsi per ben 28 imputati. Assolto invece Raffaele Sacco, volto noto della ristorazione napoletana, per il quale gli ermellini hanno confermato l’assoluzione dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

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Per il resto confermate le condanne d’appello con Andrea Teano, condannato a 19 anni e quattro mesi, mentre l’altro reggente Andrea Basile si è visto confermare la pena di 18 anni e quattro mesi. Confermati i 14 anni anche per Giovanni Caruson, mentre il figlio dell’ex boss, Diego Franco Cimmino, aveva rimediato 7 anni di carcere.

Condanna confermata anche per il ras di Miano di sopra Gaetano Cifrone a sei anni. Ciro Brandi si è visto invece confermare la condanna a tre anni e sei mesi, Giovanni Cirella sei anni e quattro mesi, Cosimo Fioretto cinque anni e sei mesi, Vincenzo Pone 8 anni e dieci mesi, Fabio Rigione 4 anni e otto mesi, Benito Grimaldi 4 anni e otto mesi, Francesco Luongo sei anni, Giovanni Napoli sei anni e dieci mesi, Salvatore Pellecchia 10 anni e quattro mesi.

Condanna confermata anche per Luigi Visone a sei anni e Antonio Pesce a quattro anni e sei mesi. Gaetano Martino si è visto invece rideterminare la pena in 8 anni e dieci mesi, mentre la condanna di Domenico Pellino è stata annullata con rinvio.