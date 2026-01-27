PUBBLICITÀ

Claudio Lippi sta male. A farlo sapere lo stesso conduttore, riapparso a Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona.

Il presentatore, che il prossimo giugno compirà 81 anni, è in terapia intensiva e ha voluto chiamare l’ex re dei paparazzi per dare la sua testimonianza sul mondo della tv. Quella tv dove ha lavorato per decenni e che l’ha deluso molto negli ultimi anni della sua carriera fino a portarlo ad un progressivo allontanamento dal piccolo schermo.

Claudio Lippi in terapia intensiva, la drammatica rivelazione in diretta a Fabrizio Corona

Da qualche anno lontano dai riflettori, Claudio Lippi ha voluto mettersi in contatto con Fabrizio Corona per complimentarsi sul suo lavoro sul caso Signorini e per aiutarlo a smascherare quello che è stato ribattezzato il sistema Mediaset. Lui che per la tv del Biscione ha lavorato a lungo, guidando show molto seguiti.

Con le cannule nasali, visibilmente provato e dimagrito, Lippi ha parlato delle sue condizioni di salute e del suo rapporto con la televisione in una telefonata con Corona. “Vorrei far capire insieme a Fabrizio che cosa vuol dire parlare alla gente, non prendendola in giro”, ha sottolineato.

Il conduttore si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva, in attesa di accertamenti per verificare la presenza di un possibile tumore al polmone.

Nel corso della conversazione ha espresso un giudizio severo sul mondo televisivo, affermando che vorrebbe “vedere saltare qualche testa”, e ha ribadito che il confronto con Fabrizio gli fa bene in un momento particolarmente delicato.

“Mi imbarazza dirti quanto bene stai facendo per un mondo che non so quanto riuscirai a modificare nella sua sostanza”, ha detto Lippi a Corona.

Quest’ultimo ha descritto Lippi come una persona che, dopo aver vissuto a lungo all’interno del sistema televisivo, non avrebbe più nulla da perdere, arrivando a definirlo “sul letto di morte”, affermazione successivamente smentita dal presentatore. “Lui è stato abbandonato e cacciato dalla tv”, ha rimarcato Corona.

I problemi economici

Non solo. Al di là delle condizioni di salute, ci sarebbero anche delle difficoltà economiche: Lippi ha infatti raccontato che, una volta dimesso dall’ospedale, potrebbe trovarsi senza una casa.

“Fra qualche mese sarò per strada, sotto un ponte, con mia moglie, mia figlia e mia nipote”, ha ammesso, delineando un quadro di forte precarietà che si aggiunge all’incertezza legata alla malattia.

Tra l’altro, Lippi deve fare i conti con una storia clinica complessa: ha avuto un infarto, una pleurite essudativa e un intervento di bypass quadruplo. Nonostante questo, però, non ha mai smesso di sperare in un ritorno sulle scene.

“La mia vera ambizione è tornare davanti alla gente. Che sia Rai, Mediaset, Discovery o la piazza. Dove c’è una telecamera per me è televisione”, aveva fatto sapere in un’intervista rilasciata nel 2025.

Lippi e i problemi con Pier Silvio Berlusconi

Non è la prima volta che Claudio Lippi si lamenta dei suoi problemi col mondo della tv. Già lo scorso giugno ne aveva parlato ampiamente, rivelando anche di non riuscire a contattare Pier Silvio Berlusconi da quasi venti anni.

Nel 2006, nonostante il grande successo, Lippi decise di abbandonare Buona Domenica perché non approvava la deriva trash del programma. “Sapevo che se fossi rimasto, sarei rimasto in silenzio per l’intera trasmissione. Mi proposero di fare la presentazione e andare in camerino, guardare la puntata e scendere per i saluti 10 minuti prima della fine”.

Qualcosa che non si sposava con la sua idea di programma televisivo. Alcuni si sono imbestialiti in seguito, aveva confessato, e crede che alcuni abbiano “sensibilizzato” Pier Silvio Berlusconi: “Non mi ha mai più ricevuto. È dal 2006 che non riesco a parlare con lui, anche se poi ho smesso di cercarlo”.

Lippi manca in tv dal 2020: la sua ultima esperienza lavorativa è stata con Elisa Isoardi a “La Prova del Cuoco”. Nel 2023 è stato invece intervistato da Francesca Fialdini, su Rai 1, a “Da noi…a ruota libera”.