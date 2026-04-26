Colpo da mezzo milione di euro a Posillipo, padroni di casa narcotizzati

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Colpo da mezzo milione di euro a Posillipo. Gioielli e contanti sono stati portati via nella notte in un appartamento senza che i due padroni di casa e la donna di servizio se ne accorgessero. Sarebbero stati narcotizzati da ladri esperti. Vittima un imprenditore tessile in pensione e la moglie. In casa avevano poche migliaia di euro in contanti, ma di valore c’erano gioielli, argenteria e un diamante di 26 carati (valore 300mila euro). Indagano i poliziotti del commissariato Posillipo. A coordinare l’inchiesta la Procura. L’appartamento svaligiato si trova al primo dei due piani di un’elegante palazzina in via Orazio. I ladri, si ipotizza almeno tre, si sono arrampicati fino alla finestra del salone dell’appartamento, forzandola e penetrando all’interno. Poi, dopo aver portato via gli oggetti di valore, sono fuggiti lasciando la stanza aperta. I segni dell’effrazione sono apparsi evidenti. Il colpo è stato messo in atto da professionisti, secondo chi sta investigando. infatti, prima di fuggire, i ladri hanno tolto il dischetto delle telecamere interne perché non rimanesse traccia delle registrazioni. E il sistema di allarme sonoro non era stato attivato. La coppia di coniugi che la colf hanno riferito di non aver sentito alcun rumore durante la notte e di essere andati a dormire poco prima della mezzanotte per svegliarsi intorno alle 8. In questo lasso di tempo i ladri sono entrati in azione. In mano agli investigatori c’è l’impianto di videosorveglianza, che copre gran parte del quartiere Posillipo. Al vaglio le immagini per vedere se c’è traccia del mezzo utilizzato per scappare.