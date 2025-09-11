PUBBLICITÀ
HomeCronacaColto da arresto cardiaco nel locale a Casoria, 59enne salvato in extremis
CronacaCronaca locale

Colto da arresto cardiaco nel locale a Casoria, 59enne salvato in extremis

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Colto da arresto cardiaco nel locale a Casoria, 59enne salvato in extremis
Colto da arresto cardiaco nel locale a Casoria, 59enne salvato in extremis
PUBBLICITÀ

Attimi di paura nella serata di ieri, mercoledì 10 settembre, a Casoria, dove un uomo di 59 anni è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio all’interno del locale “Villa Santa Chiara”.

A darne notizia, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

PUBBLICITÀ

Colto da arresto cardiaco nel locale a Casoria, 59enne salvato in extremis

L’allarme è scattato intorno alle 21:50, quando la centrale operativa Na2 Nord ha inviato sul posto l’ambulanza “Casoria 01” della Misericordia. L’equipaggio, composto dall’autista Davide Spina e dall’infermiera Giada Del Vecchio, è giunto sul luogo dell’emergenza in appena tre minuti.

All’arrivo, il paziente si trovava in asistolia. I sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare: mentre l’infermiera inseriva un accesso venoso, è stato praticato il primo ciclo di massaggio cardiaco.

Il tempestivo intervento ha permesso al defibrillatore di erogare una scarica che ha ripristinato ritmo e respiro del paziente. Pochi minuti dopo è sopraggiunta anche l’automedica di Arzano, con a bordo la dottoressa Rita Mele, che ha prestato assistenza medica. Stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore, dove ha ricevuto le cure del personale del pronto soccorso.

Un intervento rapido ed efficace che, ancora una volta, mette in evidenza la professionalità e la dedizione degli operatori del 118, capaci di trasformare una corsa contro il tempo in una possibilità concreta di salvezza.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati