Colto da arresto cardiaco nel locale a Casoria, 59enne salvato in extremis

Attimi di paura nella serata di ieri, mercoledì 10 settembre, a Casoria, dove un uomo di 59 anni è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio all’interno del locale “Villa Santa Chiara”.

A darne notizia, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

L’allarme è scattato intorno alle 21:50, quando la centrale operativa Na2 Nord ha inviato sul posto l’ambulanza “Casoria 01” della Misericordia. L’equipaggio, composto dall’autista Davide Spina e dall’infermiera Giada Del Vecchio, è giunto sul luogo dell’emergenza in appena tre minuti.

All’arrivo, il paziente si trovava in asistolia. I sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare: mentre l’infermiera inseriva un accesso venoso, è stato praticato il primo ciclo di massaggio cardiaco.

Il tempestivo intervento ha permesso al defibrillatore di erogare una scarica che ha ripristinato ritmo e respiro del paziente. Pochi minuti dopo è sopraggiunta anche l’automedica di Arzano, con a bordo la dottoressa Rita Mele, che ha prestato assistenza medica. Stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore, dove ha ricevuto le cure del personale del pronto soccorso.

Un intervento rapido ed efficace che, ancora una volta, mette in evidenza la professionalità e la dedizione degli operatori del 118, capaci di trasformare una corsa contro il tempo in una possibilità concreta di salvezza.