Camionista si sente male mentre è alla guida dell’autoarticolato sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Ma il conducente, nonostante il malore in corso, riesce ad accostare il mezzo pesante nella corsia d’emergenza e poi muore.

Colto da malore sulla Salerno-Reggio Calabria, camionista accosta ma muore poco dopo

Il dramma si è consumato questa mattina, lunedì 27 ottobre, attorno alle 7:45 sul tratto di autostrada tra le uscite di Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con la volante della Polizia Stradale, gli ausiliari del traffico di Anas e i volontari della Vopi del 118 dell’Asl di Salerno.

Secondo le prime ricostruzioni, il tir stava percorrendo l’autostrada in direzione nord, verso Salerno, quando improvvisamente, mentre era in viaggio, il camionista è stato colto da un grave malore. L’uomo, però, con prontezza e lucidità è riuscito a rallentare e ad accostare il mezzo pesante nella corsia d’emergenza, evitando il coinvolgimento di altri veicoli e scongiurando incidenti. Purtroppo, però, poco dopo è morto, nonostante i tentativi disperati del personale sanitario intervenuto di salvargli la vita.