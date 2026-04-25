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Era una rapina quella che venerdì pomeriggio ha trasformato in un inseguimento degno del videogioco GTA, la zona industriale di Napoli, conclusasi con un clamoroso incidente che ha paralizzato la viabilità lungo la direttrice che collega il quadrante Orientale con l’area portuale. I carabinieri hanno arrestato due uomini, di 35 e 27 anni, entrambi di nazionalità iraniana.

Rapina e fuga folle in via Gianturco, banditi si schiantano contro un tir durante l’inseguimento

Il fatto è avvenuto in via Gianturco, zona Est, lì dove insistono molti centri commerciali e negozi made in China. E proprio un cittadino cinese, a bordo del proprio furgone, è stato avvicinato da un uomo che si è qualificato come appartenente alle forze dell’ordine. Con atteggiamento deciso, l’uomo è riuscito a sottrarre il portafogli alla vittima.

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Subito dopo si è dato alla fuga raggiungendo un’auto parcheggiata poco distante, dove lo attendeva un complice. La vittima ha tentato di inseguirli e ha lanciato il proprio smartphone contro il veicolo in fuga, mandando in frantumi il lunotto posteriore, senza però riuscire a fermarli. A breve distanza si trovava una pattuglia dei carabinieri della compagnia Napoli Stella, che ha assistito alla scena e si è messa all’inseguimento. I militari hanno intimato l’alt, ma i fuggitivi hanno proseguito la corsa.

Ne è nato un inseguimento lungo circa tre chilometri tra strade trafficate, con manovre pericolose e cambi di corsia improvvisi. La fuga si è conclusa quando l’auto dei due uomini si è scontrata contro un tir. Alcuni testimoni hanno immortalato l’esito dell’impatto in video che circolano su TikTok. I carabinieri hanno raggiunto subito il veicolo.

I due occupanti, feriti nell’impatto, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, dove restano ricoverati e piantonati. Non sono in pericolo di vita. All’interno dell’auto sono stati trovati 950 euro, contenuti nel portafogli sottratto alla vittima. I due sono stati arrestati con le accuse di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.