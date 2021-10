Ritrovato a terra nel centro storico di Napoli, 14enne finisce in coma etilico

Ritrovato a terra nel centro storico di Napoli, minorenne finisce in coma etilico. Gli Agenti dell’Unità Operativa Tutela Minori durante i controlli del weekend finalizzati alla prevenzione del consumo dell’alcol da parte dei giovanissimi trovavano un minore di appena 14 anni che dopo aver bevuto superalcolici era riverso in una strada del centro storico.

Il giovane trovato in condizioni preoccupanti al punto che si è reso necessario il soccorso sanitario. I genitori, avvisati dai poliziotti, raggiungevano il ragazzo che poi affidavano a loro dopo essersi ripresi a seguito delle cure mediche.

CONTROLLI A NAPOLI

Nell’ambito delle stesse attività di prevenzione e controllo del fine settimana gli agenti della U.O. Fuorigrotta, sono stati impegnati nei controlli per il rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso delle operazioni sono stati elevati complessivamente 5 verbali per violazione dell’art. 193 codice della strada per mancata copertura assicurativa con sequestro dei veicoli.

Cinque verbali per violazione dell’art. 171 codice della strada per guida senza uso del casco protettivo con fermo amministrativo dei veicoli. 2 verbali per violazione dell’art. 116 cds per guida senza patente con relativo fermo amministrativo. Cinque verbali per violazione dell’articolo 80 cds ovvero per circolazione del veicolo non sottoposto a revisione con sospensione della circolazione dei veicoli.

RAFFICA DI MULTE

11 verbali per violazione dell’art. 173 codice della strada per l’uso di telefono cellulare durante la guida. 2 verbali per violazione dell’art. 80 codice della strada ovvero per mancanza momentanea dei documenti di circolazione a bordo del veicolo ed infine 1 verbale per violazione dell’art. 116 codice della strada per guida di veicolo con patente di categoria diversa e conseguente ritiro della patente.

Nel territorio della Municipalità 8 e precisamente in Via Calori di Sopra, Via Toscanella, Via Nuova S. Rocco, Via Emilio Scaglione e Via Federico Fellini gli Agenti della locale Unità Operativa venivano impiegati per una operazione di contrasto all’abbandono di veicoli in strada provvedendo al prelievo di numero 19 autoveicoli.