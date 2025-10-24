Commemorazione dei defunti a Napoli, istituito il piano di traffico per i prossimi due weekend

PUBBLICITÀ

Il Comune ha predisposto un particolare dispositivo di traffico per meglio disciplinare la circolazione veicolare delle strade che conducono ai cimiteri di Poggioreale in occasione del tradizionale omaggio ai defunti, con la visita dei cittadini ai luoghi di sepoltura.

L’ordinanza sarà in vigore nei prossimi due fine settimana. Per la sola giornata di domani, sabato 25 ottobre, le disposizioni saranno in vigore dalle ore 7.00 alle ore 13.00 mentre domenica 26 ottobre e sabato 1 e domenica 2 novembre saranno in vigore dalle ore 6.00 alle ore 16.00, e comunque fino a cessate esigenze.

Il dispositivo prevede il divieto di sosta con rimozione forzata in largo Santa Maria del Pianto, via Santa Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria del Pianto e l’intersezione con via Michele Parise. Ci sarà il senso unico di circolazione: in via Santa Maria del Pianto, dalla confluenza di via del Riposo fino all’intersezione con via Stadera; in via del Riposo da largo Santa Maria del Pianto fino alla confluenza con via Santa Maria del Pianto; in viale Umberto Maddalena da largo Santa Maria del Pianto fino all’intersezione con via Oreste Salomone e con l’uscita 3 (direzione autostrade) della Tangenziale di Napoli.

Previsto il divieto di transito veicolare in via Santa Maria del Pianto, nel tratto compreso da largo Santa Maria del Pianto fino all’intersezione con via del Riposo, e in via De Giaxa, nel tratto compreso dal civico 5 (Comando di Polizia Locale) all’intersezione con viale Umberto Maddalena.

Saranno in vigore, inoltre, l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli circolanti in via Briganti che si immettono su viale Umberto Maddalena e il divieto di svolta a destra su viale Umberto Maddalena, in direzione di largo Santa Maria del Pianto, per i veicoli circolanti in Calata Capodichino e in piazza Di Vittorio.

Eccezioni sono previste per gli autobus in servizio di linea urbana, le autovetture del servizio pubblico non di linea (taxi e NCC), i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, i veicoli della Protezione Civile, le auto funebri e i veicoli che trasportano diversamente abili muniti del relativo contrassegno.

Previste, inoltre, una corsia per la manovra d’inversione del senso di marcia, riservata ai veicoli ANM all’intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo, all’altezza dell’aiuola triangolare, e due aree riservate allo stazionamento dei mezzi di trasporto pubblico di linea urbana in via Santa Maria del Pianto nel tratto di strada in corrispondenza dell’aiuola triangolare, lato ingresso principale Cimitero.

Gli autoveicoli di trasporto merci, invece, non potranno percorrere via Santa Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria del Pianto e l’intersezione con via Michele Parise.

Infine, l’ingresso da via Masoni della rampa di accesso alla Perimetrale di Scampia resterà chiuso.