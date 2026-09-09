Commerciante investito e lasciato a terra a Giugliano, identificato il pirata della strada

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È stato travolto mentre era in sella alla sua bicicletta e lasciato a terra, ferito, senza che l’automobilista si fermasse a prestargli soccorso. È accaduto ieri mattina in via Ripuaria, a Giugliano, nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Madonna del Pantano. La vittima è un commerciante di 78 anni, molto conosciuto in zona e titolare di un negozio di giocattoli. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo stava percorrendo la strada in bici quando è stato investito da una piccola utilitaria rossa. Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi.

A soccorrere il 78enne sono stati alcuni passanti, che hanno fatto scattare l’allarme. L’anziano è stato trasportato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi al volto e una lieve emorragia cerebrale. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita ed è attualmente sotto osservazione. Sul caso hanno avviato le indagini gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, guidati dal comandante Luigi De Simone. Gli accertamenti hanno permesso di risalire all’identità dell’automobilista: si tratta di una donna di origine ucraina residente nella zona.

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Determinanti per gli investigatori sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante situato nei pressi della rotatoria. Per la donna è prevista una denuncia per omissione di soccorso.