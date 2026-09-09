Tragedia a Genova, bimbo di 5 anni precipita dal terzo piano e muore

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Tragedia questa mattina a Begato, quartiere popolare di Genova, dove un bambino di appena 5 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Remigio Vigliero. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e i soccorritori del 118, con un’ambulanza della Croce Rosa e un’automedica. I sanitari hanno tentato di salvare il piccolo, ma le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi: il bambino è deceduto pochi minuti dopo.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della Squadra Mobile, che sta ascoltando vicini e testimoni per ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia. Tra gli aspetti da chiarire anche la presenza di altre persone nell’abitazione. Secondo le prime informazioni, al momento della caduta il piccolo si trovava in casa con la madre, che sarebbe stata in un’altra stanza. A dare l’allarme sarebbe stato un vicino, intervenuto dopo aver sentito le urla della donna e aver tentato di rianimare il bambino prima dell’arrivo dei soccorsi.

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La madre è stata accompagnata all’ospedale Villa Scassi in stato di choc. Il padre, che lavora come muratore, si trovava a Nervi quando è stato informato della tragedia. Il bambino, figlio unico di una coppia di origine nigeriana residente da anni a Begato, era nato in Italia e avrebbe dovuto iniziare la scuola elementare tra pochi giorni. Nel quartiere la famiglia è conosciuta e benvoluta.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli uomini della Polizia scientifica e il pubblico ministero di turno Francesca Rombolà. Al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori è quella di una caduta accidentale, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con precisione ogni circostanza.