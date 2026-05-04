Con la vodka nella borraccia, 15enne in coma etilico durante la gita scolastica

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Una studentessa di 15 anni è stata ricoverata in ospedale a Ostuni dopo essere finita in coma etilico durante una gita scolastica. La ragazza, partita con la classe da un istituto di Osimo, è rimasta sotto osservazione per l’intera notte dopo il trasporto d’urgenza.

Dalle prime ricostruzioni, la giovane avrebbe consumato una notevole quantità di alcol introdotto in hotel all’interno di una borraccia contenente vodka. L’assunzione sarebbe avvenuta in camera, insieme ad altri compagni, senza la presenza degli insegnanti accompagnatori.

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Con il passare del tempo, le sue condizioni si sono aggravate fino alla perdita di coscienza. Inizialmente i compagni avrebbero esitato a dare l’allarme, temendo ripercussioni disciplinari e non comprendendo la gravità della situazione. Solo successivamente i docenti sono stati avvisati e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

La studentessa è stata quindi trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Informati dell’accaduto, i genitori hanno raggiunto la Puglia per riportarla a casa. Nel frattempo, la scuola ha annunciato l’avvio di provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto e le eventuali responsabilità.