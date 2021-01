Consumi delle famiglie italiane: i dati del 2020 e l’effetto covid

Il 2020 è stato un anno piuttosto complicato, per via della pandemia Covid-19, che ha avuto un effetto molto pesante sull’economia delle aziende e di riflesso su quella delle famiglie. È stata un’annata molto difficoltosa dal punto di vista economico, che ha costretto gli italiani a ridurre le spese e a fare i conti con un bilancio familiare particolare.

Il rapporto Consob e lo stato economico delle famiglie

Tutto questo appare chiaro analizzando il rapporto Consob sullo stato economico delle famiglie, utile in quanto esemplificativo della situazione degli italiani. Stando al report, infatti, il 30% degli italiani ha dichiarato di aver dovuto affrontare una riduzione degli introiti nel 2020. Un altro 30% degli intervistati ha invece ammesso di non essere riuscito a fronteggiare come in passato le spese impreviste.

Dall'altro lato, a fronte di queste difficoltà, oggi le famiglie hanno a disposizione diversi strumenti per far fronte alle situazioni inattese, anche grazie al web. Quando si ha bisogno di maggiore liquidità, ad esempio, si possono consultare piattaforme online per avere un preventivo del finanziamento, così da valutare come far fronte nel modo migliore alle proprie necessità. In questo modo si possono affrontare gli imprevisti e le esigenze improvvise calcolando la strada migliore da intraprendere, senza ansie e timori, fattore fondamentale in un momento storico come quello che stiamo vivendo.

Gli andamenti dei vari settori e le spese degli italiani

A fronte di una situazione di crisi, con gli italiani che hanno percepito un reddito inferiore alle proprie aspettative, il bilancio familiare ha dovuto fare di necessità virtù. Così si spiegano i dati in merito alle spese degli italiani nel 2020, con un calo dei consumi intorno al -11%, e lo stesso discorso vale per alcuni dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria. Si fa ad esempio riferimento al comparto automotive, che ha dovuto affrontare un crollo delle immatricolazioni quasi del 28% , insieme ad altri ambiti come il turismo e ovviamente la ristorazione. Alcune regioni in particolare sono state protagoniste in negativo di questa riduzione delle spese, e si parla della Lombardia, del Veneto e delle Marche.

Di contro, altri settori hanno conosciuto un piccolo boom, come nel caso dei servizi online. Non si fa soltanto riferimento agli acquisti digitali, ma anche ai prestiti sottoscrivibili sul web, attraverso le piattaforme specializzate. In base a quanto visto poco sopra, si capisce subito il perché: si tratta di strumenti finanziari molto convenienti, che vanno incontro alle specifiche necessità attuali, con le famiglie alla ricerca di un budget extra per coprire quelle spese che fino allo scorso anno non richiedevano iniezioni di liquidità. Con la speranza che nel 2021 le cose possano cambiare.