Non credo nel progetto di Grillo, l'ex premier Conte dice addio al M5S

Oggi Giuseppe Conte ha lasciato il Movimento Cinque Stelle. L’ex premier ha fatto una diretta per annunciare la sua decisione arrivata dopo i confronti con il fondatore dei pentastellati. “Beppe Grillo mi chiese a diventare leader dei Cinque Stelle, quindi, partecipai ad un incontro a Roma. Ringraziai tutti e rifiutai di entrare subito nel Movimento perché era inadeguata rispetto alle sue esigenze. Vito Crimi si sta sobbarcando un gravoso impegno. Manca una leadership solida e appare lacerato, infatti, alcuni nodi si trascinano da anni. A Roma fui molto sincero condividevo i principi ma indicai le criticità che ne impedisce le potenzialità. Ho illustrato una serie di innovazioni per l’azione politica.

Conte ha sottolineato alcuni l’obiettivi: “Necessaria scuola di formazione per le pratiche amministrative e un’organizzazione territoriale per accordo tra politiche nazionali e territoriali. Bisogna riossigenare il Movimento con progetti dal basso. L’identità politica deve essere chiara. Piattaforma informatica necessaria per consultare gli iscritti”.

L’ADDIO DI CONTE A GRILLO

“Ho lavorato in questi 4 mesi e letto tanto sulle origini e la storia del Movimento ed ho fatto tanti incontri con sindaci, parlamentari e iscritti: la nota comune è mantenere saldi sui valori e aprirsi al rinnovamento. Nel rilancio nel nuovo corso con Grillo sono emersi diversità di vedute: non ha senso imbiancare una casa che necessita di rifondazione. Beppe crede che ci vogliano solo aggiustamenti e mai mi sarei prestato ad un solo restyling. Per rilanciare le riforme e avviare processi epocali occorre avere il coraggio di cambiare per farlo con la società. La mia posizione nasce da un ragionamento politico e personale. Dopo la grande fase di crescita rischiamo il declino senza la formazione degli eletti e condividere pratiche amministrative. Non riesco ad impegnarmi in un progetto a cui non credo. Abbiamo bisogno di un campo largo con le forze politiche che si sono mostrate sensibili a collaborare con noi”, conclude Conte.