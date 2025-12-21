Conte perde Beukema in vista della finale, infortunio per il difensore azzurro

PUBBLICITÀ

Emergenza difensiva per il Napoli alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana. Antonio Conte deve fare i conti con un nuovo stop: Sam Beukema si è fermato nelle ultime ore e non è sceso in campo nell’allenamento odierno.

Il difensore olandese ha riportato un trauma contusivo al piede durante la seduta di ieri ed è stato costretto a fermarsi. Le sue condizioni sono ancora da valutare e non sono stati comunicati tempi di recupero, ma la sua presenza nella finale di domani sera contro il Bologna appare fortemente in dubbio.

L’assenza di Beukema si aggiunge a quella di Olivera, già indisponibile, complicando ulteriormente le scelte difensive del tecnico azzurro a poche ore da una sfida che assegna il primo trofeo stagionale.