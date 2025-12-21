PUBBLICITÀ
Conte perde Beukema in vista della finale, infortunio per il difensore azzurro

Gianluca Spina
Emergenza difensiva per il Napoli alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana. Antonio Conte deve fare i conti con un nuovo stop: Sam Beukema si è fermato nelle ultime ore e non è sceso in campo nell’allenamento odierno.

Il difensore olandese ha riportato un trauma contusivo al piede durante la seduta di ieri ed è stato costretto a fermarsi. Le sue condizioni sono ancora da valutare e non sono stati comunicati tempi di recupero, ma la sua presenza nella finale di domani sera contro il Bologna appare fortemente in dubbio.

L’assenza di Beukema si aggiunge a quella di Olivera, già indisponibile, complicando ulteriormente le scelte difensive del tecnico azzurro a poche ore da una sfida che assegna il primo trofeo stagionale.

