Televisione

Conto alla rovescia per Mare Fuori, svelata la data d’inizio della sesta stagione

Di Nicola Avolio
Parte ufficialmente il countdown per il ritorno in tv di Mare fuori, la serie fenomeno che ha reso Rosa Ricci uno dei personaggi più amati degli ultimi anni.

La serie Rai, giunta alla sesta edizione, come accaduto per le precedenti stagioni, sarà trasmessa su Raidue ma, in anteprima, i primi episodi saranno visibili anche su Raiplay.

L’annuncio è arrivato da Rai Pubblicità che ha riacceso definitivamente i riflettori sulla serie che, con la sesta stagione, farà luce su quanto accaduto nelle precedenti puntate. La quinta stagione si era conclusa con la sparatoria al luna park durante la quale era stato colpito Tommaso (Manuele Velo), intervenuto per proteggere Rosa Ricci (Maria Esposito) da un proiettile vagante.

Dopo le prime indiscrezioni sulla sesta stagione trapelate durante le riprese, ora il ritorno della serie è ufficiale: tra nuovi personaggi, nuove storie e misteri del passato da risolvere, i colpi di scena saranno davvero tanti.

Come da tradizione, la Rai manderà in onda la nuova stagione di Mare Fuori dopo la settimana di Sanremo. Il Festival, quest’anno, per lasciare spazio alle Olimpiadi di Cortina, andrà in onda dal 24 al 28 febbraio. Mare Fuori, dunque, tornerà ufficialmente in onda solo a marzo occupando il palinsesto primaverile del secondo canale della Rai.

La strategia di distribuzione seguirà il modello vincente degli anni passati, premiando la visione in streaming su RaiPlay prima dell’approdo in chiaro. I primi episodi di Mare Fuori 6, infatti, saranno disponibile in anteprima su Raiplay venerdì 6 marzo per poi arrivare su Raidue la settimana successiva ovvero venerdì 13 marzo.

Le novità

La sesta stagione si preannuncia come un capitolo di profondo rinnovamento. Il produttore Roberto Sessa ha confermato l’ingresso di tre personaggi inediti che porteranno nuove dinamiche all’interno dell’IPM di Napoli. La vita dei nuovi personaggi si intreccerà con quella dei personaggi storici della serie Rai che, nella sesta stagione, potrebbe soffermarsi anche sulla storia d’amore tra il Comandante e la madre di Rosa Ricci.

Al centro delle nuove trame ci sarà il rapporto tra Rosa e Tommaso che si svilupperà tra conflitti, ricerca di equilibri e nuove alleanze che daranno vita a dinamiche esplosive. Tra le novità, inoltre. ci sarà la decisione di Sofia Durante (Lucrezia Guidone) che lascerà il ruolo di direttrice, cedendo il posto a un nuovo personaggio interpretato da Romano Reggiani.

Nuovi equilibri, nuove storie e nuovi casi da risolvere nelle nuove puntate di Mare Fuori che, dopo il successo ottenuto con le precedenti stagione, punta a convincere tutti anche con le puntate della sesta stagione.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

