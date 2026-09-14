Coppia di turisti scippata a Napoli, il rapinatore ripreso dalle telecamere

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Una coppia di anziani turisti è stata scippata in pieno giorno a piazza Garibaldi, all’angolo con corso Garibaldi, in una zona affollata, molto frequentata nelle ore diurne. La scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Dalle immagini si notano due giovanissimi arrivare in bici nell’area. Poco dopo, un giovane, che sembrerebbe essere uno dei due, si avvicina alla coppia e strappa un oggetto alla donna, per poi fuggire.

“Piazza Garibaldi continua a essere teatro di episodi criminali in pieno giorno, anche ai danni di anziani e turisti. Questi delinquenti agiscono senza alcun timore, in mezzo alla gente, convinti di poter colpire e sparire nel nulla”, dichiara Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. “Chiediamo che le immagini vengano acquisite subito e che i responsabili siano identificati. La zona della stazione e di corso Garibaldi deve essere presidiata con maggiore forza e continuità. Cittadini e turisti non possono essere lasciati in balia di scippatori e bande di ragazzini criminali. Bisogna togliere ossigeno a questa delinquenza prima che la situazione degeneri ulteriormente”, conclude Borrelli.

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