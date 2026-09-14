Follia a Mondragone, pusher 17enne investe un carabiniere durante la fuga

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Un passaggio di mano sospetto, l’intervento dei carabinieri e poi la fuga a bordo di un monopattino, terminata dopo l’investimento di un militare. È quanto accaduto a Mondragone, nel Casertano, dove un 17enne è stato fermato con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto di armi o strumenti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri lo hanno notato mentre consegnava qualcosa a una ragazza durante un pattugliamento. Alla vista dei militari, il giovane è salito su un monopattino e ha tentato di allontanarsi. Durante la fuga ha investito un carabiniere, poi ha abbandonato il mezzo e ha proseguito a piedi. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, il 17enne ha anche lanciato sotto un’auto un contenitore metallico, recuperato successivamente dai militari. All’interno sono stati trovati alcuni grammi di cocaina. Il giovane è stato infine bloccato e trovato in possesso anche di un coltello a serramanico. Al termine degli accertamenti è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

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