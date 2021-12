Covid in Campania, salgono i ricoveri e oltre 2mila positivi: il bollettino di oggi

Pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 27 dicembre 2021. Sono 2.291 i positivi del giorno su 30.187 tamponi effettuati. Purtroppo, si registrano 8 vittime (nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 36

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

occupati: 516

Le altre notizie | Covid, Bassetti: “Basta tracciamento e quarantene, a casa solo i malati”

Basta quarantene per i contatti dei positivi, basta tracciamento, chi è malato stia a casa e per i vaccinati il Covid è ormai come un raffreddore: è quanto afferma oggi, in un’intervista al Secolo XIX, l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’area metropolitana genovese.

«Abbiamo oltre 50mila casi al giorno, diventeranno molti di più, finiamola con il tracciamento e le quarantene dei contatti. Chi è malato deve stare a casa e dobbiamo finire con il tracciamento. Non possiamo continuare a mettere in quarantena e in isolamento forzato decine di persone (i contatti) per ogni tampone positivo», le sue parole. «Deve cambiare tutto, non possiamo contrastare il Covid di dicembre 2021 con gli strumenti normativi del dicembre 2020 – dice – più dell’80% degli italiani è vaccinato e per loro il Covid, oggi, è poco più che un brutto raffreddore».