Bollettino Covid, aumenta il tasso di positività in Campania

Sono 1.499 i neo positivi al Covid in Campania su 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del Bollettino ordinario, anche se con un numero di test inferiori, il tasso di positività che dal 23,57% di ieri passa al 24,56%. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati; aumentano, invece, i ricoveri in degenza con 305 posti letto occupati (+36 rispetto a ieri). In Italia, il bollettino di lunedì 20 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.571 su 79.375 tamponi (ieri erano stati 30.526 su 160.211 tamponi), per un tasso di positività del 20,8%. I morti di oggi sono 59 (ieri erano stati 18). Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall’inizio della pandemia sale dunque a 17.896.065 (+16.571) di cui 17.153.636 dimessi e guariti (+35.545) e 167.780 morti (+59). Gli attualmente positivi sono 574.649 (-18.699) di cui 569.855 in isolamento domiciliare (-18.896), 4.585 ricoverati con sintomi (+187) e 209 malati in terapia intensiva (+10). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 23 (ieri erano stati 12).