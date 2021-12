Si aggrava la situazione Covid in Campania, oggi oltre 1000 positivi: ragazzino in rianimazione

Sono 1.087 i nuovi positivi al Covid in Campania su 33.883 test esaminati. Il tasso di incidenza risale al 3,20% (dal 2,5% precedente). Le vittime sono quattro, di cui tre decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati nelle terapie intensive restano stabili a 23 mentre calano quelli per le degenze che si attestano a 318 (meno 3 rispetto al dato precedente). (ANSA).

A Napoli un ragazzino è in rianimazione

Al momento il totale dei pazienti ricoverati, di età inferiore ai 18 anni, è di 17 di cui 2 sono in terapia intensiva. Questi ultimi hanno 14 e 11 anni e si trovano all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli e agli ospedali Riuniti di Ancona. A riportarlo è la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso).

Covid, Italia colpita dalla quarta ondata: tornano in giallo le prime regioni

L’Alto Adige da lunedì sarà zona gialla. Lo ha comunicato l’assessore alla sanità Thomas Widmann, evidenziando che ormai tutti i parametri indicano in questa direzione. Widmann ha ricordato che Bolzano nei giorni scorsi aveva già anticipato le misure da zona gialla, come l’obbligo di mascherina all’aperto e di Ffp2 sui mezzi pubblici, e che per questo motivo “per gli altoatesini cambierà poco”. Lo stesso giorno entrerà in vigore il Super Green pass. Widmann ha fatto presente che negli ultimi giorni si è iniziato a registrare un forte afflusso agli hub, soprattutto per i booster e che metà dicembre ci sarà un’offensiva vaccinale.

“Sono ancora giorni non semplici e siamo nel pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutta Europa e anche nel nostro Paese, sia pure leggermente più bassi. Ancora in queste ore dovremo investire con ogni energia sulla vera leva che abbiamo, la campagna di vaccinazione: i numeri degli ultimi giorni sono incoraggianti e c’è una crescita delle terze e anche delle prime dosi”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio in occasione dell’evento Healthcare Summit del Sole 24 Ore.