Un tempestivo e impeccabile intervento congiunto tra le squadre del 118 di Quarto e Pozzuoli ha scongiurato, pochi giorni fa, un possibile tragico epilogo per una donna colpita da un grave malore improvviso. Nel tardo pomeriggio, l’equipaggio di Quarto India è stato allertato per un’emergenza classificata come codice C04 giallo. In appena quattro minuti – partiti alle 18:48 e giunti sul posto alle 18:52 – i soccorritori hanno trovato la paziente in stato confusionale, con difficoltà nel linguaggio e una marcata riduzione della forza muscolare.

Durante le prime manovre di valutazione, la situazione è precipitata: la donna ha sviluppato una bradicardia severa (circa 30 battiti al minuto), seguita da una crisi epilettica con perdita di coscienza. L’infermiere e l’autista soccorritore hanno agito con straordinaria rapidità, mantenendo costante il monitoraggio e, in contatto con la centrale operativa del 118, avviando le procedure per il pacing cardiaco. Come riportato da Nessuno Tocchi Ippocrate, pochi minuti più tardi è arrivata in supporto anche l’automedica di Pozzuoli. Il medico e l’infermiere a bordo hanno operato in perfetta sinergia con la squadra di Quarto, riuscendo a stabilizzare le condizioni della paziente.

La donna è stata quindi trasferita d’urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso di Pozzuoli, dove è stata affidata alle cure dei medici ospedalieri.