Crolla costone su via Agnano-Astroni, chiuso un tratto della strada

Gianluca Spina
Poco dopo la mezzanotte di oggi, il maltempo ha provocato il cedimento del costone di un terreno privato affacciato su via Agnano-Astroni, all’altezza dell’arco monumentale dello stabilimento termale. Materiale lapideo e vegetazione hanno parzialmente invaso la carreggiata, rendendo necessaria la chiusura del tratto stradale sia al transito veicolare che a quello pedonale.
Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale e il personale della Protezione Civile per la gestione dell’emergenza. Il personale di Napoli Servizi ha effettuato un primo intervento, delimitando l’area interessata dal movimento franoso.
Il proprietario del terreno in cui si è verificato il cedimento è stato diffidato a provvedere, in tempi rapidi, al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura dell’importante arteria stradale. Attualmente l’accesso è consentito da via Beccadelli esclusivamente a quanti devono recarsi agli insediamenti situati a valle dello smottamento.
