Dramma a Monterusciello, pedone travolto dall’auto mentre attraversava sulle strisce

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Un grave incidente è avvenuto poco fa a Monterusciello, in via Reginelle. Stando alla segnalazione ricevuta, una macchina che sopraggiungeva ad alta velocità ha investito un pedone che, proprio in quel momento, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La vittima avrebbe, in un primo momento, perso i sensi, salvo poi riprendersi lentamente. Giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno trasportato il pedone in ospedale: le sue condizioni sono gravi.

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Accertamenti in corso per inquadrare con esattezza la dinamica di quanto accaduto.