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Dramma a Monterusciello, pedone travolto dall’auto mentre attraversava sulle strisce

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dramma a Monterusciello, pedone travolto dall'auto mentre attraversava sulle strisce
Dramma a Monterusciello, pedone travolto dall'auto mentre attraversava sulle strisce
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Un grave incidente è avvenuto poco fa a Monterusciello, in via Reginelle. Stando alla segnalazione ricevuta, una macchina che sopraggiungeva ad alta velocità ha investito un pedone che, proprio in quel momento, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La vittima avrebbe, in un primo momento, perso i sensi, salvo poi riprendersi lentamente. Giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno trasportato il pedone in ospedale: le sue condizioni sono gravi.

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Accertamenti in corso per inquadrare con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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