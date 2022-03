Cyber attacchi all’Italia dalla Russia, l’allarme: “L’obiettivo sono gli ospedali”

Allarme per un possibile rischio di cyber attacchi in Italia. In queste ore, infatti, «sono attesi attacchi informatici provenienti dalla Russia e da paesi orientali indirizzati su vasta scala anche verso l’Italia. Probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere». Le aziende sanitarie ed ospedaliere, purtroppo, «sono un obiettivo molto sensibile».

Attenzione alla posta elettronica e agli antivirus

È quanto emerge da un alert diramato dal Csirt (Computer Security Incident Response Team), struttura istituita presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), che sottolinea la necessità «di alzare al massimo i livelli di sicurezza, chiedendo ai vostri referenti aziendali e ai fornitori di monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza. Massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno. Purtroppo, anche queste, sono azioni di guerra».