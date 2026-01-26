PUBBLICITÀ

Avevano messo a segno una truffa ai danni di un’anziana e stava probabilmente rientrando a casa per rivendere i gioielli ma sull’autostrada gli viene imposto l’alt da una pattuglia della Polstrada.

Ne nasce un inseguimento conclusosi nell’area industriale di Pignataro Maggiore dopo aver percorso contromano lo svincolo di Capua e aver distrutto la barriera del casello autostradale.

Da Napoli al Lazio per truffare l’anziana, arrestati dopo la fuga contromano in autostrada

E’ di due arresti il bilancio dell’attività messa in campo da personale della Polstrada di Caserta Nord unitamente ai colleghi della Polstrada di Cassino. Bloccati due cittadini di origine napoletana per resistenza a pubblico ufficiale e truffa aggravata.

Durante un normale controllo di vigilanza stradale, pattuglie della Sottosezione di Cassino intimavano l’alt agli occupanti di una A.R. Junior all’altezza del km 670 Sud dell’A1 (tra i caselli di Cassino e San Vittore) che viaggiavano a forte velocità incuranti dell’intenso traffico presente in quel momento. Gli occupanti dell’auto, alla vista degli agenti, invece di arrestare la marcia si davano a precipitosa fuga, ingaggiando un lunghissimo e rocambolesco inseguimento ad altissima velocità, sino allo svincolo autostradale di Capua dove, per sottrarsi al fermo, impegnavano lo svincolo contromano rischiando di impattare frontalmente contro gli ignari automobilisti in transito.

Dopo aver abbattuto la sbarra del casello autostradale e percorso diversi chilometri in contromano, raggiungevano la zona industriale di Pignataro Maggiore dove abbandonavano l’autovettura per poi fuggire a piedi nelle campagne adiacenti. Ne nasceva un lungo inseguimento a piedi che si concludeva poco dopo quando i due fuggitivi provavano a nascondersi sotto la folta vegetazione presente. Nonostante quest’ultimo tentativo i due fuggiaschi venivano bloccati.

Bottino da quasi 25mila euro tra contanti e gioielli

A seguito della successiva perquisizione, i due venivano trovati in possesso della somma di 3.450 euro in contanti e di diversi monili in oro, nascosti in un borsello. Gli agenti accompagnavano i due fermati presso gli uffici della Sottosezione Polstrada di Caserta Nord dove, a seguito di laboriosa attività investigativa effettuata in collaborazione con il personale della Stazione Carabinieri di Passo Corese (in provincia di Rieti), accertavano che tutti gli oggetti preziosi e la somma di denaro rinvenuta risultavano essere il provento di una truffa aggravata.

Il raggiro era stato commesso, nella stessa mattinata, in danno di una anziana donna di 80 anni nel comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. La truffa era stata consumata con il metodo del finto nipote, così come riferito dalla vittima che dichiarava avere ricevuto una telefonata ad opera di un soggetto che, telefonicamente, si era presentato falsamente come suo nipote. Quest’ultimo, dopo aver segnalato all’anziana donna problematiche economiche, le aveva richiesto di preparare denaro e oggetti preziosi che avrebbe poi dovuto consegnare ad un finto addetto delle poste.

La vittima, presa dal panico, consegnava la somma di denaro e tutti suoi preziosi al soggetto presentatosi presso la sua abitazione pochi minuti dopo. Tutti i monili in oro (del valore di oltre 20.000 euro) e la somma di denaro rinvenuta, venivano sottoposti a sequestro penale, in attesa di procedere alla restituzione in favore della vittima.

Il Gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari per uno degli indagati e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’altro indagato.