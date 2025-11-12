PUBBLICITÀ
Da Napoli alla Sardegna per truffare gli anziani, presi i tre “trasfertisti”

Si fingevano carabinieri, ma quelli veri li hanno seguiti per quindici ore e alla fine li hanno presi.

È successo nell’Oristanese. Due uomini, residenti in Campania e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di concorso in estorsione. Un terzo complice deve rispondere di ricettazione aggravata. Tutti e tre erano diretti a Napoli, fermati prima di imbarcarsi grazie a un’operazione congiunta dei carabinieri di Oristano, Mogoro e Ghilarza.

Secondo gli investigatori, la truffa era studiata in modo meticoloso. Gli uomini si spacciavano per militari dell’Arma e convincevano le persone anziane che erano indagate per rapina. Per evitare guai penali – continuava l’inganno – dovevano consegnare oro e gioielli. Una parte recitata più volte che ha fruttato un bottino nell’ordine di 40mila euro.

La scena si è ripetuta a Baratili San Pietro e Uras, due paesi tranquilli scelti proprio per questo. Le vittime erano sole, fragili.

Refurtiva recuperata ma le indagini non si fermano. Si sospetta che la banda abbia colpito anche in altre zone. Gli autori del raggiro sono ora nel carcere di Uta.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

