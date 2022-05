Da padre in figlio, la tradizione della famiglia Loreto: l’eccellenza nel mondo dell’hair style

Da padre in figlio, una tradizione d’arte che si tramanda nella famiglia Loreto. Il giovane e promettente Gennaro ha ereditato il suo talento da papà Armando, il quale non è solo una guida nella vita ma anche nell’attività professionale. Gennaro ha partecipato alla prima gara all’età di 15 anni nel 2015 in Puglia, arrivando secondo nella categoria URBAN STYLE. Nel 2016 a Torino ha partecipato al mio primo campionato italiano, classificandosi terzo sulla moda TREND. Nel 2017 a Milano ha partecipato per la seconda volta al campionato Italiano, vincendo sulla moda Trend. In queste gare il trainer era Pietro Colantuono.

Dal 2019 ha cambiato Trainer affidandosi a Pierfilippo Francia. Nel 2019 Gennaro Loreto ha partecipato ai mondiali di Parigi nella categoria Junior (under 23) sulla moda Creativ e Classic (Bombé). Nell 2020 ha partecipato al mondiale nei Junior, ma stavolta era online (causa covid) classificandosi sesto nella Creativ e quarto nel Bombé (unico italiano ad entrare in classifica). Nel 2022 al campionato italiano a Napoli, nella prova Classic cut su modello, si è classificato secondo e sullo skin fade su modello si è piazzato al quarto posto.

La prossima sfida sono i campionati mondiali 2022 che si terranno a Parigi, nella categoria SENIOR.

L’attività HAIR WORLD PARRUCCHIERI si trova a Crispano in via Enrico de Nicola 3

Contatti Si riceve solo per appuntamento. Armando 338 568 2623\Gennaro 3459854510

Facebook: https://www.facebook.com/hairworldparrucchieriloreto

Instagram: https://www.instagram.com/hairworld_parrucchieri_loreto/

https://www.instagram.com/i_am_gennaro_loreto/