Da Secondigliano a Melito per gestire una piazza di spaccio, finisce di nuovo in manette Carlo Di Lorenzo. Il 28enne di Secondigliano è stato stanato dai carabinieri della tenenza di Melito per detenzione di droga a fini di spaccio 3 persone. Insieme a Di Lorenzo sono finiti in manette due incensurati di 20 e 21 anni. I tre erano nel Parco Monaco, tra le palazzine popolari di Corso Europa. Nelle loro disponibilità 3 dosi di cocaina, 3 di hashish e una di “erba”.

In un borsello che il 20enne portava a tracolla i militari hanno rinvenuto altre 7 dosi di cocaina, 13 stecchette di hashish e 10 bustine di marijuana. E ancora 350 euro in contante ritenuto provento illecito e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Di Lorenzo è stato rinchiuso al carcere di Poggioreale mentre i due incensurati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

Carlo Di Lorenzo finì in manette anche negli anni scorsi, sempre dopo un blitz al Parco Verde. Droga nascosta nel battiscopa e portata ai clienti nelle scarpe: sgominata holding dello spaccio a Melito, cinque persone in manette. Per spacciare la “roba” si erano organizzati ripartendosi i ruoli. avevano inoltre deciso dove nascondere la “roba”, organizzando sia il deposito che il “modo migliore” per portarla dal nascondiglio ai “clienti”.