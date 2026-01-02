PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaDai Quartieri Spagnoli a Capodichino, due pizzerie danneggiate a Capodanno
Senza categoria

Dai Quartieri Spagnoli a Capodichino, due pizzerie danneggiate a Capodanno

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Dai Quartieri Spagnoli a Capodichino, due pizzerie danneggiate a Capodanno
Dai Quartieri Spagnoli a Capodichino, due pizzerie danneggiate a Capodanno
PUBBLICITÀ

Pizzoteca ha regolarmente riaperto al pubblico nella serata di giovedì dopo i danni subiti a causa delle esplosioni avvenute davanti alla porta d’ingresso del locale nella notte di Capodanno.

I titolari, via social, avevano raccontato quanto accaduto, dopo aver presentato denuncia alle forze dell’ordine. “I danni sono ingenti ma la nostra tenacia lo é di più e non ci faremo scoraggiare o impaurire, anzi ci impegneremo ancora di più affinché questo esercito ritorni nelle fogne da dove vengono. La cultura sconfiggerà il male!”, recitava il post delle pagine social del locale ai Quartieri Spagnoli nelle prime ore dell’anno.

PUBBLICITÀ

In serata, poi, è arrivata la riapertura, annunciata in un video: “Siamo aperti nonostante le bombe che ci hanno lanciato nella notte. A noi non fanno paura. La camorra se ne deve andare da tutti i quartieri di Napoli. Come disse Luciano De Crescenzo ‘sono un esercito invasore che viene dalle fogne’ e nelle fogne devono ritornare. Noi ci siamo svegliati alle 7 per pulire e risistemare tutto per aprire. Poi a gennaio faremo dei lavori e completeremo tutta la ristrutturazione. I danni sono stati ingentissimi, ma non vogliamo dargliela vinta e vogliamo dare un segnale”.

Capodanno a Napoli, bomba carta esplode all’ingresso di una pizzeria a Calata Capodichino.

La notte di Capodanno, poco dopo le 00:20, in via Calata Capodichino, è esplosa una bomba carta davanti una pizzeria. Lo scoppio ha causato danni ingenti all’esercizio commerciale oltre che al palazzo di fronte con la rottura di vetri e danneggiamenti al palazzo stesso.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati