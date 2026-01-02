Dai Quartieri Spagnoli a Capodichino, due pizzerie danneggiate a Capodanno

PUBBLICITÀ

Pizzoteca ha regolarmente riaperto al pubblico nella serata di giovedì dopo i danni subiti a causa delle esplosioni avvenute davanti alla porta d’ingresso del locale nella notte di Capodanno.

I titolari, via social, avevano raccontato quanto accaduto, dopo aver presentato denuncia alle forze dell’ordine. “I danni sono ingenti ma la nostra tenacia lo é di più e non ci faremo scoraggiare o impaurire, anzi ci impegneremo ancora di più affinché questo esercito ritorni nelle fogne da dove vengono. La cultura sconfiggerà il male!”, recitava il post delle pagine social del locale ai Quartieri Spagnoli nelle prime ore dell’anno.

In serata, poi, è arrivata la riapertura, annunciata in un video: “Siamo aperti nonostante le bombe che ci hanno lanciato nella notte. A noi non fanno paura. La camorra se ne deve andare da tutti i quartieri di Napoli. Come disse Luciano De Crescenzo ‘sono un esercito invasore che viene dalle fogne’ e nelle fogne devono ritornare. Noi ci siamo svegliati alle 7 per pulire e risistemare tutto per aprire. Poi a gennaio faremo dei lavori e completeremo tutta la ristrutturazione. I danni sono stati ingentissimi, ma non vogliamo dargliela vinta e vogliamo dare un segnale”.

