Detenuto violento a Poggioreale, prende a pugni l’infermiere e gli rompe gli occhiali

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 11, nei corridoi del padiglione Roma del carcere di Poggioreale.

Un infermiere in servizio presso l’infermeria è stato improvvisamente aggredito da un detenuto, che lo ha colpito con un violento pugno al volto, rompendogli gli occhiali da vista.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe scaturito dopo che il sanitario aveva richiesto l’intervento della Polizia Penitenziaria per ristabilire l’ordine: troppi detenuti, infatti, sostavano contemporaneamente davanti all’infermeria in attesa di visite e cure, creando una situazione di caos e di potenziale pericolo. Uno di loro, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe reagito con un gesto improvviso e brutale, scagliandosi contro l’infermiere.

La vittima, colpita in pieno volto, ha riportato la rottura degli occhiali. Circostanza particolarmente grave, poiché l’uomo soffre di seri problemi visivi che lo rendono quasi impossibilitato a muoversi senza le lenti correttive. Attualmente l’infermiere sta cercando di ottenere un referto medico per certificare l’aggressione subita.

L’episodio riporta l’attenzione sulle difficili condizioni di lavoro all’interno delle strutture penitenziarie, dove il personale sanitario e la Polizia Penitenziaria si trovano quotidianamente a operare in contesti caratterizzati da forte pressione, sovraffollamento e rischi costanti per la propria incolumità.

Indignazione e preoccupazione sono state espresse dai colleghi dell’infermiere e dagli operatori del settore, che chiedono maggiori tutele e un rafforzamento delle misure di sicurezza per chi lavora a stretto contatto con i detenuti.

Le indagini sull’aggressione sono in corso, mentre il personale sanitario continua a svolgere il proprio servizio in un clima di crescente tensione.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

