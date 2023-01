Dipendenti Ipercoop di Afragola in protesta, a rischio 140 posti di lavoro

Pubblicità

Non si ferma la protesta dei dipendenti dell’Ipercoop di Afragola. Il 31 gennaio scadono gli ammortizzatori sociali per i 140 lavoratori dell’ipermercato e la trattativa in corso si è arenata. Per questo motivo, stamattina circa 60 dipendenti hanno bloccato lo svincolo Acerra-Afragola dell’Asse Mediano. il conto alla rovescia è partito, mancano pochi giorno al 31 gennaio e centinaia di padri e mamme di famiglia non sanno ancora cosa sarà del loro futuro. Insomma una piaga dolorosa della nostra società, una tragedia collettiva che disgrega le famiglie. E purtroppo l’indifferenza, l’ inettitudine e l’ ipocrisia delle istituzioni hanno toccato il fondo difronte ad una diffusa disperazione sociale.

“Tanta rabbia e disperazione per una vertenza che ormai è diventata un vero e proprio dramma sociale”

Racconta Paola Guadagno lavoratrice Ipercoop e delegata Filcams Cgil.

“140 persone , famiglie ostaggio di una cooperativa che per il semplice fatto di essere proprietaria dell immobile vanta il diritto di mandare all aria l’unica trattativa che avrebbe salvaguardato i livelli occupazionali e ha portato al tavolo un azienda che ha accettato di rilevare il punto vendita dichiarando però un esuberò del personale del 40%. Mi chiedo come sia possibile che le istituzioni permettano a questi pseudo cooperatori di venire al sud aprire colossi attingendo a sgravi e agevolazioni della nostra regione per poi abbandonare il territorio e mandare per strada i lavoratori! La coop si deve assumere le sue responsabilità perché questo imprenditore se così vogliamo chiamarlo ce lo ha portato lei! Il 31 gennaio scadono gli ammortizzatori sociali e noi nn siamo disposti a pagare per le sue scellerate scelte!

