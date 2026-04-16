Dj set abusivo sul noto lido a Licola, sequestrata una parte della struttura

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Un dj set organizzato senza alcuna autorizzazione e pubblicizzato sui social network è costato caro al titolare di uno stabilimento balneare di via Sibilla, a Licola, denunciato dopo un controllo congiunto delle forze dell’ordine.

Dj set abusivo sul noto lido a Licola, scatta il sequestro della struttura

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Licola insieme agli agenti del commissariato di Pozzuoli. I militari hanno accertato che l’evento, a cui hanno preso parte 700 persone, si stava svolgendo in assenza delle necessarie autorizzazioni e senza le condizioni di sicurezza previste per manifestazioni di questo tipo.

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Secondo quanto emerso, per il dj set non era stata rilasciata alcuna agibilità. Inoltre, il titolare dello stabilimento avrebbe ignorato una precedente diffida dell’autorità di pubblica sicurezza, proseguendo comunque con l’organizzazione dell’evento.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri e la Polizia hanno disposto il sequestro di una parte della struttura, mentre l’altra parte è regolarmente aperta, operativa e funzionante.