«Do’ fuoco a te e tuo padre», rissa alla prima comunione a Caivano: marito subito scarcerato

PUBBLICITÀ

E’ stato subito scarcerato l’uomo arrestato qualche giorno fa dopo aver minacciato la moglie e il padre di lei durante la comunione della loro figlia a Caivano. A chiamare i carabinieri erano stati gli altri invitati, spaventati dalla situazione. «Venite, o ci scappa il morto», avrebbero detto al telefono. L’uomo, 40 anni, non si sarebbe calmato neanche all’arrivo delle forze dell’ordine, che avrebbero faticato a dividerlo dal suocero. Sul posto anche il personale del 118, che ha soccorso la madre della bambina. Trasportato in caserma, l’uomo era poi risultato positivo all’alcol test. In seguito all’udienza di convalida il gip ha accolto la richiesta avanzata dal legale dell’uomo, il penalista Marco Spena, ordinando l’immediata scarcerazione dell’uomo.

La rissa durante la prima comunione

«Ti appiccio! Stasera do fuoco a te e tuo padre», avrebbe detto il padre della festeggiata a sua moglie, prima di scagliarsi su di lei durante il pranzo, che si stava svolgendo in un hotel di Caivano, in provincia di Napoli. L’uomo in passato era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, in particolare ai danni della moglie. Coinvolto nel parapiglia anche il suocero, nonno della festeggiata. Una volta sul posto, i militari avrebbero faticato a calmare l’uomo, che avrebbe tentato più volte di scagliarsi contro la compagna. Le forze dell’ordine hanno poi trasportato il 40enne in caserma e lo hanno sottoposto all’alcol test. Il suo tasso alcolemico superava gli 1,5 grammi per litro. Un risultato che suggerisce uno stato mentale alterato, considerando che il limite per chi guida è di appena 0,5. La donna, 36 anni, ha denunciato le violenze subite.

PUBBLICITÀ