Dolore ad Amalfi, 22enne muore per un malore: raccolta fondi per riportarlo in Senegal

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Dolore e solidarietà ad Amalfi per la morte di Papa Gora War, giovane senegalese di 22 anni deceduto dopo un improvviso malore. La notizia ha colpito profondamente la comunità, dove il ragazzo viveva e lavorava da alcuni anni, riuscendo a costruire legami con colleghi, amici e residenti. Papa Gora lavorava in un noto bar del centro ed era conosciuto per il suo carattere solare e la disponibilità. Anche i suoi familiari erano ormai parte della comunità locale: la moglie lavora in una pescheria della zona, mentre il fratello è impiegato nella cucina di un ristorante.

Il dramma si è consumato lunedì scorso, nel giorno libero del giovane. Dopo un primo intervento e le cure ricevute presso il presidio di Castiglione, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Trasferito d’urgenza all’ospedale di Salerno, gli è stato diagnosticato un aneurisma cerebrale. La rottura dell’arteria ha reso inutili i tentativi dei medici di salvarlo.

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La salma si trova ora nell’obitorio dell’ospedale salernitano, in attesa che vengano completate le procedure necessarie per il rimpatrio in Senegal. Il costo del trasferimento è stimato tra i 6mila e i 7mila euro, una cifra difficile da sostenere per la famiglia. Per questo amici, colleghi e cittadini di Amalfi hanno avviato una raccolta fondi. L’obiettivo è raccogliere la somma necessaria per consentire a Papa Gora di tornare nel suo Paese e permettere ai familiari di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.