Raid nella villa comunale di Giugliano, a fuoco una giostra per bambini: “Gesto criminale”

PUBBLICITÀ

Incendio nella notte nella villa comunale di via Primo Maggio a Giugliano, dove qualcuno si sarebbe introdotto nell’area e avrebbe appiccato il fuoco a una delle giostre destinate ai bambini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Questa mattina la Polizia Municipale ha effettuato ulteriori rilievi. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella villa e nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.

Le fiamme hanno gravemente danneggiato una struttura in legno dotata di scivolo e ponti in corda, compromettendone la stabilità e la sicurezza. La parte distrutta è stata rimossa, mentre il resto dell’impianto è stato messo in sicurezza e nuovamente reso accessibile. A commentare l’accaduto è stato il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, che ha definito quanto accaduto non un semplice atto vandalico, ma un «gesto criminale».

PUBBLICITÀ

«Dare fuoco a una giostra significa colpire i bambini e togliere loro un luogo di gioco e serenità», ha scritto il primo cittadino, sottolineando come l’episodio non rappresenti un attacco all’amministrazione, ma «un danno fatto a Giugliano e alle sue famiglie». Il sindaco ha quindi rivolto un appello alla collaborazione dei cittadini per contrastare episodi di questo tipo e individuare chi danneggia beni destinati alla collettività. «Questa battaglia dobbiamo combatterla insieme», ha concluso D’Alterio.

Il post integrale del sindaco di Giugliano Diego D’Alterio

“Nella notte qualcuno si è introdotto nella 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗠𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 e ha appiccato il fuoco a una delle giostre destinate ai bambini.

I 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂𝗼𝗰𝗼 sono intervenuti per spegnere l’incendio. Questa mattina la 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲 ha proseguito i rilievi. E le immagini della videosorveglianza e delle telecamere della zona, sono al vaglio degli inquirenti.

Non possiamo liquidare quanto accaduto come un atto vandalico. Siamo davanti a un 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲. Le fiamme hanno gravemente danneggiato una struttura in legno con scivolo e ponti in corda, compromettendone la stabilità e la sicurezza.

L’intera parte distrutta dal fuoco è stata rimossa. Il resto dell’impianto è stato 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 e reso nuovamente accessibile. Siamo intervenuti subito perché i bambini non devono pagare le conseguenze della delinquenza di qualcuno.

Dare fuoco a una giostra significa 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗶𝗿𝗲 𝗶 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 e togliere loro un luogo di gioco e serenità. Chi ha agito non ha colpito il sindaco o l’Amministrazione. Ha fatto del male a Giugliano e alle sue famiglie.

Contro chi vuole male alla nostra città serve la collaborazione di tutti. Non possiamo lasciare Giugliano nelle mani di chi distrugge ciò che appartiene ai cittadini.

Giugliano è di chi la rispetta, di chi la difende e di chi non si volta dall’altra parte. Questa 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 dobbiamo combatterla 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲”.