Raid nella villa comunale di Giugliano, a fuoco una giostra per bambini: “Gesto criminale”

Incendio nella notte nella villa comunale di via Primo Maggio a Giugliano, dove qualcuno si sarebbe introdotto nell’area e avrebbe appiccato il fuoco a una delle giostre destinate ai bambini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Questa mattina la Polizia Municipale ha effettuato ulteriori rilievi. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella villa e nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.
Le fiamme hanno gravemente danneggiato una struttura in legno dotata di scivolo e ponti in corda, compromettendone la stabilità e la sicurezza. La parte distrutta è stata rimossa, mentre il resto dell’impianto è stato messo in sicurezza e nuovamente reso accessibile. A commentare l’accaduto è stato il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, che ha definito quanto accaduto non un semplice atto vandalico, ma un «gesto criminale».
«Dare fuoco a una giostra significa colpire i bambini e togliere loro un luogo di gioco e serenità», ha scritto il primo cittadino, sottolineando come l’episodio non rappresenti un attacco all’amministrazione, ma «un danno fatto a Giugliano e alle sue famiglie». Il sindaco ha quindi rivolto un appello alla collaborazione dei cittadini per contrastare episodi di questo tipo e individuare chi danneggia beni destinati alla collettività. «Questa battaglia dobbiamo combatterla insieme», ha concluso D’Alterio.